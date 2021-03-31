31.03.2021 (20:15)
В Ялте прошли соревнования в рамках муниципального этапа военно-спортивной игры «Орлёнок»
В Ялте на базе средней школы № 11 прошли соревнования в рамках муниципального этапа военно-спортивной игры «Орлёнок».
В состязаниях приняли участие 10 команд-представительниц общеобразовательных организаций города.
Соревнования включали в себя шесть конкурсов: «Красив в строю, силен в бою», «Готов к труду и обороне», «Страницы истории Отечества», «Оказание первой доврачебной помощи», «Огневой рубеж, «Туристская полоса».
Судейская бригада из представителей управления образования, центра детско-юношеского технического творчества военкомата и местного отделения ДОСААФ отметила, что все десять команд уверенно выступили в конкурсах.
Итоговое общекомандное первое место заняли школьники средней школы № 11.
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