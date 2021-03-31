31.03.2021 (20:00)

На базе Читинского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ прошли соревнования по стрельбе

В Чите на базе Читинского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ прошли соревнования по стрельбе на кубок имени урядника Петра Таскина.

За трофей боролись учащиеся кадетских казачьих классов школ Читы и районов края.

Соревнования в Чите посетил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, отметивший важность взаимодействия ДОСААФ и казачества.

Победителями командного зачета стала команда станицы Мунгачинская Нерчинско-Заводского района, второе место - у станицы Титовская Читинского района. Также в число призеров попали представители станицы Читинская краевого центра.

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