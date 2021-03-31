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31.03.2021 (19:30)

В Военно-медицинской академии состоялось заседание Ученого совета

В Военно-медицинской академии прошло очередное заседание Ученого совета. На заседании ряду сотрудников были вручены государственные награды и премии.

Указом Президента Российской Федерации за высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награждены Саламатов Евгений Иванович, врач-методист отдела (организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров) и Сазанов Андрей Борисович, профессор 1 кафедры (хирургии усовершенствования врачей).

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), проявленную самоотверженность и высокий профессионализм награжден подполковник медицинской службы Мальцев Олег Вениаминович, старший преподаватель кафедры инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний).

За заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности медалью Жукова награжден подполковник медицинской службы Михин Андрей Анатольевич, начальник офтальмологического отделения (кафедры офтальмологии).

Приказом Министра обороны Российской Федерации за высокое профессиональное мастерство, разумную инициативу, усердие и отличие по службе Почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации награжден полковник медицинской службы Тыренко Вадим Витальевич, начальник кафедры факультетской терапии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главное военно-медицинское управление Минобороны России (ГВМУ) , Военное образование , Медицина
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