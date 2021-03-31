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31.03.2021 (19:15)

В войсках пройдет итоговая проверка за зимний период обучения

В соединениях и частях ВС РФ готовятся к итоговым проверкам по итогам зимнего периода обучения. Воинские части и соединения будут проверены по всем составляющим боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму, а также будут проведены контрольные занятия по предметам боевой подготовки.

Комиссия Главного управления боевой подготовки ВС РФ выборочно проинспектировала готовность ряда частей к итоговой проверке.

Контрольные итоговые занятия за зимний период обучения начнутся в войсках с 1 апреля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка
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