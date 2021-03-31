31.03.2021 (18:40)

В общевойсковой армии ЗВО проведены специальные учения по противодействию ЧС природного характера в Воронежской области

В инженерного-сапёрном полку общевойсковой армии Западного военного округа проведены специальные учения по противодействию чрезвычайным ситуациям природного характера в Воронежской области.

Во время учений инженеры отработали очистку условной заваленной территории от объектов методом подрыва и выполнили точечные подрывы «льда» в ходе выполнения противопаводковой подготовки и ликвидации ледяных заторов.

Также с военнослужащими проведены тренировки по переправе гражданской и военной техники при помощи плавающих транспортёров ПТС и понтонных переправ – как через естественные природные препятствия, так и через водные преграды.

В инженерно-сапёрном полку сформированы специальные команды, направленные на предотвращение ЧС природного характера и борьбе с ними.

Всего в учениях приняло участие свыше 100 инженеров общевойсковой армии ЗВО, задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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