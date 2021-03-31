31.03.2021 (18:30)

Экипажи новейших корветов «Резкий» и «Ретивый» прибыли для обучения в учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге

Экипажи новейших корветов «Резкий» и «Ретивый» прибыли для обучения в учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге. Цикл подготовки займет два месяца.

Личный состав корвета проекта 20380 «Резкий», строящегося на Амурском судостроительном заводе, сформирован на Тихоокеанском флоте. Экипаж корвета проекта 20380 «Ретивый», строящегося на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, сформирован на Черноморском флоте.

О прибытии экипажей и готовности их к обучению доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы подготовки экипажей надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и катеров, строящихся в интересах ВМФ.

В соответствии с указаниями главкома, акцент в подготовке экипажей корветов будет сделан на приобретении устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации. Для эффективности обучения экипажей новых кораблей программы Объединенного учебного центра ВМФ совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли.

Справочно:

Ранее, экипажи новейших кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Пётр Ильичёв» и «Георгий Курбатов», а также патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов» завершили полный цикл подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.

В ходе цикла обучения, на специализированном тренажерном комплексе «Регель» вахтенные офицеры и специалисты штурманских боевых частей обучаемых экипажей на практике изучали элементы плавания корабля в узкости, вблизи берегов, эпизоды маневрирования по расхождению с кораблями и судами в районе интенсивного судоходства, в условиях плохой видимости, а также в штормовых условиях.

В классе дизельных агрегатов личный состав кораблей отрабатывал действия по запуску двигательной установки и вспомогательного оборудования, а также алгоритмы действий по приготовлению корабля к бою и походу.

Также в ходе процесса обучения был использован современный учебно-тренировочный комплекс «Мостик-2000», на котором отрабатывались действия корабельного боевого расчета «главный командный пункт корабля – боевой информационный пост – штурман».

Учебно-тренажерные комплексы, на которых проходят обучение военнослужащие новых кораблей, позволяют в стенах учебного центра смоделировать обстановку, максимально приближенную к условиям плавания в тех или иных морских акваториях. После завершения цикла подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ, экипажи по большинству показателей готовы к эксплуатации корабля при выходе (заходе) в базу, при плавании в открытом море в различных гидрометеоусловиях.

Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России, пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году.

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