01.04.2021 (00:00)

В России стартовал весенний 2021 года призыв граждан на военную службу

1 апреля начинается весенний 2021 года призыв граждан на военную службу.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 2021 года № 186 для прохождения военной службы весной этого года планируется направить более 134 тыс. человек.

Весенний призыв будет проходить в 83 субъектах Российской Федерации за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Призывные мероприятия в этих субъектах Российской Федерации проводятся только осенью.

В соответствии с законодательством один раз в год - с 1 мая по 15 июля, призываются на военную службу граждане в 24 муниципальных образованиях 5 субъектов Российской Федерации – Забайкальский, Камчатский и Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), а также Чукотский автономный округ. Обусловлено это, прежде всего, физико-географическими условиями указанных регионов

Особенностью весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу является то, что к работе с призывниками будут допущены только сотрудники военных комиссариатов прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие антитела. Это позволит исключить риски заражения призывников и дополнит комплекс ранее установленных противоэпидемиологических мер.

Успешно апробированные и доказавшие свою эффективность в ходе проведения мероприятий призыва граждан на военную службу меры в 2020 году позволили направить на укомплектование войск только здоровых молодых людей и исключить проникновение коронавирусной инфекции в Вооружённые Силы.

Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество.

Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер, в который входит средство для дезинфекции рук.

Призывные и сборные пункты в полном объеме обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами.

В военных комиссариатах организована работа медицинских постов для проведения термометрии всех прибывающих сотрудников, призывников и посетителей.

Потоки прибывающих в военкомат молодых людей будут разделены с учётом минимизации контактов с посетителями.

При перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться только автотранспорт, прошедший специальную дезинфекционную обработку.

Тестирование призывников будет осуществляться на сборном пункте и по прибытию в воинскую часть.

При убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования.

Также будет организовано компактное (изолированное) размещение личного состава воинских команд в залах (местах) ожидания железнодорожных вокзалов (аэропортов), исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением.

Встреча и перевозка прибывающих воинских команд с вокзалов (аэропортов и др.) в пункт постоянной дислокации организованы только автомобильным транспортом воинских частей.

Перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено.

При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные (ограничительные) мероприятия в течение 14 суток.

Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для размещения (изоляции) сотрудников, призывников и военнослужащих при выявлении у них признаков респираторных заболеваний. Определен порядок их доставки специализированным транспортом (машинами скорой помощи) в медицинские организации для оказания экстренной помощи.

Увольнение военнослужащих с военной службы будет проведено в соответствии с законодательством в установленные сроки. Перед убытием к месту жительства с каждым уволенным военнослужащим будет проведен инструктаж специалистами медицинских служб о соблюдении мер личной гигиены. На путь следования каждый уволенный военнослужащий будет обеспечен масками и дезсредствами.

Продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот.

В настоящее время успешно функционируют 17 научных рот, из них 8 рот Военного инновационного технополиса «Эра», 4 научно-производственные роты и 5 спортивных рот.

С 15 апреля по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96- 97, 498-96-98 начнет свою работу по вопросам призыва граждан на военную службу «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. График работы: вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).

На официальном сайте Минобороны России в разделе «Контакты» (подраздел «для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов (Северного флота).

А в разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в научных ротах. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора.

Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их близкие смогут найти для себя нужную и актуальную информацию.

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