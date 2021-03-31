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31.03.2021 (18:15)

На учении РВСН в Алтайском крае применяется широкая линейка беспилотников различного назначения и модификаций

На командно-штабном учении РВСН в Алтайском крае широко применяются перспективные беспилотники различного назначения и модификаций. На маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов БпЛА, в том числе «Элерон».

БпЛА в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 20 км обнаружили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. Наряду с проведением диверсий на объектах жизнеобеспечения (трансформаторных подстанциях, распределительных узлах, котельных, хранилищах (складах) техники, имущества и ГСМ и других объектах соединения) в планы ДРГ входило  уничтожение полевых складов и срыв выполнения ракетным полком учебно-боевой задачи. В связи с обнаружением диверсионно-разведывательных групп противника на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы.

Результаты этих исследований апробируются на практике в войсковых условиях на командно-штабном учении и будут использованы в дальнейшем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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