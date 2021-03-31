31.03.2021 (18:10)
Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли
Сегодня по инициативе США состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли.
Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
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