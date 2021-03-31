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31.03.2021 (18:10)

Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли

Сегодня по инициативе США состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли.

Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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