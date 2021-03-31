31.03.2021 (18:05)

В подмосковном Алабино состоялась первая тренировка военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне

В подмосковном Алабино на парадной площадке состоялась первая совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны к военному параду, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

В этом году пешая колонна сформирована из 37 парадных расчётов, в состав колонны входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также представители других министерств и ведомств.

В состав механизированной колонны вошли более 190 единиц современной и перспективной военной техники.

Участникам Парада Победы предстоит провести еще 11 тренировок в подмосковном Алабине.

Перед убытием на тренировки личный состав всех парадных расчетов в пунктах постоянной дислокации добровольно прошел полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В качестве профилактических мер военнослужащие подразделений войск РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию парадной площадки (перед тренировками), военной техники механизированной колонны и всех транспортных средств, задействованных для доставки парадных расчётов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице