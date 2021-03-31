31.03.2021 (18:00)

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» отработал глубоководное погружение в Балтийском море

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов», в рамках сдачи курсовой задачи Л-2, отработал погружение на глубину 190 метров в морских полигонах Балтийского флота.

В ходе глубоководного погружения экипаж корабля проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, выполнил алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Погружение подводной лодки обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.

В ходе отработки первых этапов Л-2 в море подводники провели корабельные учения по борьбе за живучесть и по применению торпедного, минного и ракетного оружия.

Задача Л-2 является неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке.

Подводная лодка «Волхов» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка». Серия подлодок 636.3 существенно отличается от прежних «Варшавянок». У лодок данного проекта обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение. Подводные проекта 636.3, предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих субмарин – низкий уровень шумности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице