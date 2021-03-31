31.03.2021 (17:35)

Разведчики армейского корпуса Черноморского флота завершили обучение по специальной программе горной подготовки

Разведывательные подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершили подготовку по программе горной подготовки в Республике Северная Осетия-Алания.

В ходе месячной подготовки разведчики-черноморцы отработали навыки преодоления горных препятствий, рек и ущелий различной сложности с использованием альпинистского снаряжения, вес которого в полной экипировке составляет около 40 кг.

Опытные инструкторы провели тренировки с военнослужащими по рукопашному и ножевому бою, а также по скоростной стрельбе из стрелкового вооружения.

Занятия проводились днём и ночью как в составе подразделений, так и в одиночном порядке в условиях, максимально приближенных к боевым.

Особое внимание во время сбора уделялось задачам организации засад, налётов, наблюдательных постов, действиям в дозоре, приёмам маскировки и бесшумному передвижению в горах.

Итогом подготовки для обучаемых стало трёхдневное восхождение на вершину горы Араухох высотой более 2,5 тысячи метров.

По окончании курса обучения разведчики вернулись в пункт постоянной дислокации и уже начали применять полученный опыт в условиях крымского высокогорья.

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