31.03.2021 (17:10)
В Москве проведено заседание Экспертной рабочей группы при Совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
Сегодня в Москве проведено десятое заседание Экспертной рабочей группы при Совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
В заседании приняли участие делегации оборонных ведомств Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России и Таджикистана.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы взаимодействия оборонных ведомств в формате ШОС, а также ход подготовки к совещанию министров обороны государств – членов Шанханской организации сотрудничества.
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