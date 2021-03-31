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31.03.2021 (17:10)

В Москве проведено заседание Экспертной рабочей группы при Совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества

Сегодня в Москве проведено десятое заседание Экспертной рабочей группы при Совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В заседании приняли участие делегации оборонных ведомств Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России и Таджикистана.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы взаимодействия оборонных ведомств в формате ШОС, а также ход подготовки к совещанию министров обороны государств – членов Шанханской организации сотрудничества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ШОС , Международная деятельность
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