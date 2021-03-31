31.03.2021 (17:25)

Военные медики ЦВО отработали оказание помощи в полевых условиях в ходе учения в Челябинской области

В ходе учения, проходящего на межвидовом полигоне в Челябинской области, военнослужащие отдельного медицинского батальона гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали оказание медицинской помощи условно пострадавшим.

После проведения развертывания объектов госпиталя военнослужащие медицинского батальона организовали систему управления и связи.

Затем с военными медиками было проведено тактико-специальное занятие с отработкой сортировки условно раненых, их госпитализации и проведения терапии в полевых условиях.

Развернутый полевой госпиталь предназначен для оказания всего спектра медицинской помощи от первичного приема до проведения мероприятий реанимации и оперативного вмешательства. В сутки подобный госпиталь, оснащенный аппаратами ультразвукового исследования, рентгенографии и стоматологическим кабинетом, способен принять до 500 человек.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице