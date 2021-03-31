Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2021 (17:25)

Военные медики ЦВО отработали оказание помощи в полевых условиях в ходе учения в Челябинской области

В ходе учения, проходящего на межвидовом полигоне в Челябинской области, военнослужащие отдельного медицинского батальона гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали оказание медицинской помощи условно пострадавшим.

После проведения развертывания объектов госпиталя военнослужащие медицинского батальона организовали систему управления и связи.

Затем с военными медиками было проведено тактико-специальное занятие с отработкой сортировки условно раненых, их госпитализации и проведения терапии в полевых условиях.

Развернутый полевой госпиталь предназначен для оказания всего спектра медицинской помощи от первичного приема до проведения мероприятий реанимации и оперативного вмешательства. В сутки подобный госпиталь, оснащенный аппаратами ультразвукового исследования, рентгенографии и стоматологическим кабинетом, способен принять до 500 человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Руководство жилищно-коммунальной службы Минобороны РФ в Новосибирске отметило лучших сотрудников ЖКХ
Более 1 тысячи членов семей военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей вакцинировались от COVID-19 в Сибири
В Самару прибыли все участники военного парада 9 мая
Военный комиссариат Самарской области в преддверии весеннего призыва провел сборы с председателями призывных комиссий

Метки:
Центральный военный округ , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false