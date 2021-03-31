31.03.2021 (16:55)

В Тульской области впервые стартовал всеармейский этап конкурса среди подразделений специального назначения ВДВ «Полярная звезда»

На полигоне Тесницкое в Тульской области состоялась торжественная церемония открытия всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Полярная звезда», проводимого в рамках Армейских международных игр–2021.

Ежегодный конкурс проводится в третий раз и впервые на полигоне Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Также впервые во всеармейском этапе конкурса примет участие команда Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия).

По условию состязаний каждая из пяти команд включает в себя 12 участников: тренер, судья, командир группы специального назначения, его заместитель, разведчик-радист (два человека), разведчик-снайпер (два человека), разведчик-санинструктор, разведчик-минер, разведчик-пулеметчик и разведчик-гранатометчик.

«В течение 10 дней конкурса военнослужащим подразделений специального назначения, представляющим соединения ВДВ из Иваново, Улан-Удэ, Камышина и Подмосковья, а также команды Росгвардии, предстоит продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества разведчика в условиях, максимально приближенных к боевым. Каждый участник по итогам конкурса получит свою индивидуальную оценку», — сообщил главный судья конкурса полковник Вячеслав Николахин.

На торжественной церемонии открытия состязаний, проводимой на полигоне Тесницкое Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, присутствовали командир соединения гвардии полковник Евгений Тонких, а также ветераны ВДВ, разведки и спецназа, которые пожелали участником честной борьбы и победы сильнейшей команде.

Всего в конкурсе принимают участие около 100 лучших разведчиков из четырех подразделений специального назначения воздушно-десантных (десантно-штурмовых) соединений, отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки и команда Росгвардии.

Участники, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную команду Вооруженных Сил Российской Федерации, которая представит страну на международном этапе конкурса, который пройдет в конце августа – начале сентября на полигоне Брестский в Республике Беларусь.

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