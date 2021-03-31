31.03.2021 (16:05)

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота выполняют упражнения учебных стрельб из штатного вооружения

На специально оборудованном танковом полигоне в Калининградской области военнослужащие танкового полка армейского корпуса Балтийского флота приступили к выполнению упражнений учебных стрельб штатным снарядом из современных танков Т-73Б3М. В мероприятии боевой подготовки задействовано около 100 военнослужащих и свыше 30 единиц техники.

В ходе занятий по огневой подготовке экипажи танков учатся обнаруживать и поражать подвижные и неподвижные цели на предельной дальности ведения огня в условиях, максимально приближенных к боевым.

Также на полигоне механики-водители танков отрабатывают навыки вождения штатной техники на пересеченной труднопроходимой местности с множеством препятствий. В среднем, за месяц механик-водитель танка должен проехать более 30 километров.

Особое внимание при проведении занятий с танковыми экипажами уделяется психологической подготовке военнослужащих за счет создания сложной обстановки современного общевойскового боя. С этой целью при проведении занятий на полигоне широко применяются средства имитации огневого воздействия условного противника.

Данная методика позволяет воспитывать у военнослужащих готовность преодолевать опасности и трудности боевой обстановки, выдерживать высокие нервно-психологические и физические нагрузки.

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