31.03.2021 (17:55)
Отряд юнармейцев при Центральном доме Юнармии побывал в школе верховой езды
Юнармейцы освоили уроки в школе верховой езды под названием «Династия» на Центральном ипподроме Москвы.
В рамках занятий ребята научились правильно сидеть в седле, грамотно управлять лошадью и выполнять элементы верховой езды. Участники движения узнали, как устроена конюшня, и как ухаживать за лошадьми.
Юнармейцы получили массу приятных эмоций от общения с инструкторами и обитателями конного клуба.
Напомним, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 775 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.
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