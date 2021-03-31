31.03.2021 (17:45)

Экипажи Су-34 ЦВО выполнят пуски ракет «воздух-поверхность» на учении в Арктической зоне

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) в ходе начавшегося сегодня летно-тактического учения в Арктической зоне выполнят боевые пуски ракет по морским целям.

Для участия в учении летчики Су-34 совершили беспосадочный перелет из Челябинской в Мурманскую область, преодолев более 2 тыс. километров. Экипажи истребителей-бомбардировщиков отработают применение авиационных ракет класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия для уничтожения морских целей, имитирующих корабли и подводные лодки в надводном положении. Кроме того, летчики выполнят учебно-боевые задачи по патрулированию Арктической зоны в составе пар, аэронавигации, а также маневрирование над безориентирной водной поверхностью.

Летно-тактическое учение с боевыми пусками ракет проходит над акваторией Белого моря на полигоне Лумбовка и завершится в конце недели. В мероприятии принимают участие более 300 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов, задействовано около 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и свыше 50 единиц наземной техники.

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