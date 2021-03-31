31.03.2021 (17:30)

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков принял школьников Санкт-Петербурга в ряды Юнармии

Заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков принял учащихся Василеостровского района Санкт-Петербурга в ряды Всероссийского движения «Юнармия». Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире Русского географического общества.

К движению примкнули около 30 учащихся из школ №15 и №16 Санкт-Петербурга. Подростки произнесли клятву юнармейца, пообещав защищать слабых, чтить память героев, вести здоровый образ жизни и стремиться к победам в учебе и спорте. После этого заместитель Министра обороны Дмитрий Булгаков вручил новому отряду знамя Юнармии, а также каждому из ребят – значок юнармейца.

«Желаю вам крепкого здоровья, добра и успехов. Дружите крепко, помогайте друг другу. Любите и слушайтесь родителей, уважайте своих учителей. Будьте достойными гражданами нашей великой России!» - обратился к юнармейцам Дмитрий Булгаков.

Прием в ряды движения состоялся 31 марта в день 121-й годовщины начала подготовки в России интендантских кадров, офицеров тыла и материально-технического обеспечения Вооруженных Сил. И выбор Русского географического общества в качестве места проведения церемонии не случаен. Дело в том, что расположенная в Санкт-Петербурге Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева начиналась с Интендантского курса. Его первым начальником был генерал от инфантерии Николай Соловьев – действительный член Русского Императорского географического общества.

«Для ребят открываются хорошие перспективы, чтобы реализовать себя и раскрыть свои таланты. Журналистика, спорт, робототехника, хореография, ораторское искусство – Юнармия предлагает массу познавательных и интересных занятий на выбор. Это не только возможность с пользой провести время и завести новых друзей, но и начало своего профессионального пути. Пробуя себя в разных сферах, можно уже в таком юном возрасте определиться с карьерой и своим будущим», – отметил начальник Главного штаба Юнармии Никита Нагорный.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 775 тысяч участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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