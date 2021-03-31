Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2021 (17:15)

Корабли Балтийского флота завершили переход по Суэцкому каналу

Корвет Балтийского флота «Стойкий» и танкер «Кола», выполняющие задачи дальнего похода, завершили прохождение Суэцкого канала.

В настоящее время российский боевой корабль и танкер взяли курс на порт Тартус (Сирия), где в ближайшие дни проведут пополнение запасов воды продовольствия до требуемых норм, а также осуществят планово-предупредительные осмотры кораблей и отдых экипажей.

В Индийском океане экипаж корвета «Стойкий» отработал несколько десятков учений различной направленности. Побывали с деловыми заходами в портах Исламской Республики Иран и султаната Оман. Военнослужащие корабля провели манёвры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора отработали антипиратские учения.

 Во время нахождения в Красном море отряд кораблей впервые провел деловой заход в Порт Судан.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из пункта постоянного базирования Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Начальники генеральных штабов России и Белоруссии обсудили в Москве вопросы совместной оборонной политики
В Москве и области завершилась вакцинация специалистов военных комиссариатов ЗВО от коронавирусной инфекции
Более 4 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в первой совместной тренировке к параду Победы на полигоне Алабино
Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false