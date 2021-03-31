31.03.2021 (17:15)
Корабли Балтийского флота завершили переход по Суэцкому каналу
Корвет Балтийского флота «Стойкий» и танкер «Кола», выполняющие задачи дальнего похода, завершили прохождение Суэцкого канала.
В настоящее время российский боевой корабль и танкер взяли курс на порт Тартус (Сирия), где в ближайшие дни проведут пополнение запасов воды продовольствия до требуемых норм, а также осуществят планово-предупредительные осмотры кораблей и отдых экипажей.
В Индийском океане экипаж корвета «Стойкий» отработал несколько десятков учений различной направленности. Побывали с деловыми заходами в портах Исламской Республики Иран и султаната Оман. Военнослужащие корабля провели манёвры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора отработали антипиратские учения.
Во время нахождения в Красном море отряд кораблей впервые провел деловой заход в Порт Судан.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из пункта постоянного базирования Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.