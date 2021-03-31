31.03.2021 (17:00)

В Таганроге дочери красноармейца Николая Пелих вручили удостоверение к ордену Красной Звезды

Сотрудники военного комиссариата г. Таганрог передали удостоверение к государственной награде СССР ордену Красной Звезды Пелих Ларисе Николавне, дочери умершего фронтовика старшины 5-й отдельной армейской штрафной роты Пелих Николая Михайловича.

Николай Михайлович был награжден орденом 5 февраля 1943 года. Старшина Пелих, будучи помощником старшины роты, своевременно доставлял горячую пищу бойцам на передовую под огнем противника. Одновременно он выполнял обязанности санитара и за период боев вынес с поля боя 28 раненых бойцов с оружием.

В Ростовской области за неделю планируется передать родственникам еще 4 удостоверения к государственным наградам СССР.

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