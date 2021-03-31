31.03.2021 (16:45)

В Ленинградской области состоялась торжественная церемония приема в юнармейцы около ста школьников региона

В Лужском районе Ленинградской области на базе общеобразовательной школы поселка Серебрянское состоялась церемония, посвященная приему в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия». В мероприятии участвовали военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа.

Около ста школьников в торжественной обстановке дали клятву верности, после чего им были вручены знамена, форма и удостоверения воспитанника-юнармейца.

Большинство вступивших в ряды движения — дети военнослужащих, проходящих службу в соединениях и воинских частях Лужского гарнизона. В скором времени новоиспеченные воспитанники «Юнармии» начнут готовиться к торжественному шествию, посвященному 76-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, которое состоится на центральной площади города Луга.

«Юнармия» — всероссийское детско-юношеское движение, созданное в 2016 году. Оно объединило уже более 775 тысяч детей и подростков со всей России. Его приоритетной целью является всестороннее развитие и совершенствование личностей воспитанников, сохранение и приумножение патриотических традиций.

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