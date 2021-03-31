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31.03.2021 (16:30)

Более 100 снарядов времен Великой Отечественной войны было вывезено саперами ЗВО из Санкт-Петербурга и Ленобласти

На территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в течение марта текущего года мобильные группы разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) обнаружили, вывезли и утилизировали свыше 100 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов социальной инфраструктуры, на частных садовых участках и в лесных массивах региона, в том числе 19 марта с территории аэропорта «Пулково» был вывезен 150-мм артиллерийский снаряд. Его обнаружили сотрудники аэропорта в ходе проведения ремонтных работ. 

Военнослужащие подразделений разминирования ежедневно выполняют более 10 заявок по разминированию в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Инженерно-саперные подразделения общевойсковой армии ЗВО оснащены: новейшим комплексом разминирования МИКР, который включает в себя различные устройства инженерной разведки местности; роботизированным комплексом «Кобра» и общевойсковым костюмами разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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