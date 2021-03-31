31.03.2021 (16:15)

В Ленинградской области в воинских частях общевойсковой армии ЗВО приступили к подготовке казарменных помещений к прибытию молодого пополнения

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа специалисты медицинской службы и военные химики приступили к подготовке казарменных помещений к прибытию молодого пополнения, призываемых на службу весной текущего года.

Все прибывшие новобранцы пройдут двухнедельный карантин. В целях минимизации риска распространения вирусных инфекций в каждой казарме будут дополнительно установлены дозаторы с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха.

Кроме того, на входах в казарменные помещения будут оборудованы пункты барьерного контроля с бесконтактными термометрами, места для обработки рук дезинфицирующими растворами.

Кроме того, в целях объективного мониторинга состояния здоровья военнослужащих молодого пополнения будет увеличено количество заступающих на дежурство военных медиков.

В период подготовки и прохождения карантина будет проведена специальная обработка в местах проживания, приема пищи и построения личного состава.

Всего в ходе весеннего призыва в соединения и воинские части общевойсковой армии ЗВО, дислоцированных в Ленинградской области, запланировано прибытие около 2 тысяч призывников.

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