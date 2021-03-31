31.03.2021 (16:00)
В Мурманской области инженерно-саперное подразделение авиаполка дальней авиации провело тренировку по разминированию аэродромной территории
В Мурманской области военнослужащие инженерно-саперного подразделения смешенного авиационного полка дальней авиации провели плановую тренировку по разминированию заданного района.
В ходе выполнения практической части мероприятия личным составом инженерно-саперного подразделения была проведена инженерная разведка аэродромной территории и прилагающей местности.
Обнаружение взрывоопасных предметов осуществлялось с помощью переносного индукционного минного искателя, возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства под покровом снега, в грунте и в различных конструкциях.
Найденные опасные находки были уничтожены при помощи накладных зарядов.
Также с военнослужащими были проведены теоретические занятия, на которых особое внимание уделялось изучению типов и классификации мин.