31.03.2021 (16:00)

В Мурманской области инженерно-саперное подразделение авиаполка дальней авиации провело тренировку по разминированию аэродромной территории

В Мурманской области военнослужащие инженерно-саперного подразделения смешенного авиационного полка дальней авиации провели плановую тренировку по разминированию заданного района.

В ходе выполнения практической части мероприятия личным составом инженерно-саперного подразделения была проведена инженерная разведка аэродромной территории и прилагающей местности.

Обнаружение взрывоопасных предметов осуществлялось с помощью переносного индукционного минного искателя, возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства под покровом снега, в грунте и в различных конструкциях.

Найденные опасные находки были уничтожены при помощи накладных зарядов.

Также с военнослужащими были проведены теоретические занятия, на которых особое внимание уделялось изучению типов и классификации мин.

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