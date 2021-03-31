31.03.2021 (13:55)

Начальники генеральных штабов России и Белоруссии обсудили в Москве вопросы совместной оборонной политики

В Москве начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры со своим белорусским коллегой генерал-майором Виктором Гулевичем по вопросам совместной оборонной политики.

В ходе переговоров начальник российского Генштаба, заявил о приоритетности задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии в текущей военно-политической обстановке.

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки, а также новых вызовов и угроз мы рассматриваем обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», — сказал Валерий Герасимов.

Он отметил, что в рамках Союзного государства осуществляется совместное военное планирование, создана и функционирует Единая региональной система противовоздушной обороны России и Белоруссии.

«Особое внимание уделяется совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки», — добавил начальник Генерального штаба ВС РФ.

Валерий Герасимов также сообщил, что готовность вооружённых сил России и Белоруссии к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместного стратегического командно-штабного учения «Запад–2021».

«В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей, — сказал начальник российского Генштаба. — Также в 2021 году спланировано проведение тактического учения «Славянское братство» и целый ряд мероприятий в рамках Организации Договора о коллективной безопасности».

По словам Валерия Герасимова, заданная интенсивность проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки позволяет вооружённым силам России и Белоруссии поддерживать высокий уровень взаимодействия, боевой готовности и обеспечивает безопасность двух государств.

Кроме того, начальник Генерального штаба ВС РФ пригласил белорусского коллегу на IX Московскую конференцию по международной безопасности.

«Также ждем белорусские команды на Армейских международных играх–2021, а делегацию Республики Беларусь — на Международном военно-техническом форуме "Армия–2021"», — сказал Валерий Герасимов.

Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча пройдёт в конструктивном ключе, будет способствовать дальнейшему углублению взаимодействия военных ведомств двух стран и укреплению обороноспособности государств.

Белоруссия, подчеркнул Валерий Герасимов, была и остается ближайшим соседом России, надёжным союзником и стратегическим партнёром.

«И я рад очередной возможности обсудить вопросы нашего взаимодействия в военной сфере, которое мы поддерживаем на очень высоком уровне, благодаря регулярным и доверительным контактам наших верховных главнокомандующих», — сказал начальник российского Генштаба.

Валерий Герасимов поздравил коллегу с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооружённых сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь и пожелал успехов на этом ответственном посту.

В свою очередь Виктор Гулевич выразил признательность российской стороне за тёплую встречу. «Действительно, ощущаешь, что мы приехали к своим братьям», — сказал он.

Начальник белорусского Генштаба выразил уверенность, что в ходе переговоров будут проработаны все вопросы, представляющие взаимный интерес.

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