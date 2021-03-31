31.03.2021 (15:45)

В Ленинградской области будут выбраны лучшие подразделения связи Западного военного округа

Сегодня на полигоне Агалатово (Ленинградская обл.) стартовал отборочный этап международного конкурса среди подразделений связи «Уверенный приём», в ходе которого будут выбраны лучшие подразделения связи Западного военного округа.

В рамках конкурса расчеты развернут на скорость радиорелейные станции, станции спутниковой связи, комплексные аппаратные связи, командно-штабные машины, полевые пункты управления войсками, носимые радиостанции и осуществят передачу данных, будет задействована новейшая техника связи.

Также военные связисты отработают отражение атак диверсионно-разведывательных групп, работу в индивидуальных средствах защиты в условиях применения противником оружия массового поражения, выполнят нормативы по огневой подготовке с применением штатного оружия.

Для участия в конкурсе прибыли связисты Балтийского флота (Калининградская обл.), танковой армии (Московская обл.), общевойсковой армии (Воронежская обл.), а также общевойсковой армии и Ленинградской армии ВВС и ПВО (Ленинградская обл.).

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