Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2021 (15:30)

Руководство жилищно-коммунальной службы Минобороны РФ в Новосибирске отметило лучших сотрудников ЖКХ

Руководство жилищно-коммунальной службы №4 (г. Новосибирск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Центральному военному округу в День работников ЖКХ отметило лучших сотрудников жилищно-коммунального хозяйства.

На торжественном собрании, посвященном Дню работников ЖКХ, за достигнутые успехи в профессиональной деятельности были вручены благодарности и почетные грамоты лучшим сотрудникам. Особо отмечена организация технического облуживания персоналом производственного участка №4/2 (Толмачево) под руководством В. Галкина. В январе 2021 года силами эксплуатационного персонала данного подразделения в условиях низких температур произведены монтажные работы по сборке и подключению к тепловой сети военного городка 337 вертолетного полка модульной котельной производительностью 1,5 МВт для обеспечения резерва тепловой энергии.

Жилищно-коммунальная служба № 4 (г. Новосибирск) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу обеспечивает реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в интересах Вооруженных Сил России на территории Новосибирской области. В зоне обслуживания находятся 68 военных городков, в том числе 23 военкомата, 920 объектов казарменно-жилищного фонда, 22 котельных и другие объекты ЖКХ.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Вакцина от коронавирусной инфекции доставлена в Казахстан для российских военнослужащих
Экипажи МиГ-31БМ и МиГ-29 отработали воздушный бой в ходе летно-тактического учения в Астраханской области
Парадный расчет суворовцев впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 ЦВО эвакуировали условно раненых в горах Алтая

Метки:
Жилье , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false