31.03.2021 (15:30)

Руководство жилищно-коммунальной службы Минобороны РФ в Новосибирске отметило лучших сотрудников ЖКХ

Руководство жилищно-коммунальной службы №4 (г. Новосибирск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Центральному военному округу в День работников ЖКХ отметило лучших сотрудников жилищно-коммунального хозяйства.

На торжественном собрании, посвященном Дню работников ЖКХ, за достигнутые успехи в профессиональной деятельности были вручены благодарности и почетные грамоты лучшим сотрудникам. Особо отмечена организация технического облуживания персоналом производственного участка №4/2 (Толмачево) под руководством В. Галкина. В январе 2021 года силами эксплуатационного персонала данного подразделения в условиях низких температур произведены монтажные работы по сборке и подключению к тепловой сети военного городка 337 вертолетного полка модульной котельной производительностью 1,5 МВт для обеспечения резерва тепловой энергии.

Жилищно-коммунальная служба № 4 (г. Новосибирск) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу обеспечивает реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в интересах Вооруженных Сил России на территории Новосибирской области. В зоне обслуживания находятся 68 военных городков, в том числе 23 военкомата, 920 объектов казарменно-жилищного фонда, 22 котельных и другие объекты ЖКХ.

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