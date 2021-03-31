31.03.2021 (15:15)

Более 1 тысячи членов семей военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей вакцинировались от COVID-19 в Сибири



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 1 тысячи членов семей военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей вакцинировались от COVID-19 в Сибири

В Сибири более 1000 членов семей военнослужащих и гражданского персонала воинских соединений и частей Центрального военного округа привились от COVID-19.

В первую очередь вакцинация от коронавируса была проведена для военнослужащих, несущих боевое дежурство, направляющихся в служебные командировки, участников Парада Победы. Также на добровольной основе с письменного согласия в вакцинации приняли участие члены семей военнослужащих и гражданский персонал.

В вакцинации принимают участие граждане, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Перед процедурой вакцинируемые проходят обязательный медицинский осмотр у терапевта. С ними также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусе и о способах воздействия препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм.

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