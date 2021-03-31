Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2021 (15:15)

Более 1 тысячи членов семей военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей вакцинировались от COVID-19 в Сибири

Фото Видео

В Сибири более 1000 членов семей военнослужащих и гражданского персонала воинских соединений и частей Центрального военного округа привились от COVID-19.

В первую очередь вакцинация от коронавируса была проведена для военнослужащих, несущих боевое дежурство, направляющихся в служебные командировки, участников Парада Победы. Также на добровольной основе с письменного согласия в вакцинации приняли участие члены семей военнослужащих и гражданский персонал.

В вакцинации принимают участие граждане, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Перед процедурой вакцинируемые проходят обязательный медицинский осмотр у терапевта. С ними также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусе и о способах воздействия препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Вакцина от коронавирусной инфекции доставлена в Казахстан для российских военнослужащих
Экипажи МиГ-31БМ и МиГ-29 отработали воздушный бой в ходе летно-тактического учения в Астраханской области
Парадный расчет суворовцев впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 ЦВО эвакуировали условно раненых в горах Алтая

Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false