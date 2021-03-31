31.03.2021 (14:45)

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков принял участия в торжественных мероприятиях, посвященных 121-й годовщине Военной академии МТО

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков принял участия в торжественных мероприятиях, посвященных 121-й годовщине со дня образования Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва. Замглавы военного ведомства поздравил офицеров, курсантов и слушателей, а также профессорско-преподавательский коллектив вуза со знаменательным событием.

На торжественном построении Дмитрий Булгаков вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные и ведомственные награды, грамоты и ценные подарки.

В рамках праздничных мероприятий заместитель Министра обороны РФ открыл на территории академии бюст генерала армии Андрея Хрулёва, в церемонии приняла участие внучка выдающегося военачальника Ирина Хрулёва.

«Вот уже 18 лет академия по праву носит имя верного сына нашей Родины, крупного военного деятеля, одного из легендарных генералов Великой Победы Андрея Васильевича Хрулёва. Сегодня, в день рождения академии, мы торжественно открываем его бронзовый бюст — блестяще исполненный мастерами Студии военных художников имени М.Б. Грекова скульптурный образ Андрея Васильевича. В летопись Вооруженных Сил имя нашего выдающегося военачальника вписано золотыми буквами как создателя централизованной системы всестороннего материального, транспортного и технического обеспечения армии, — отметил генерал армии Дмитрий Булгаков. — Носить имя Хрулёва — большая честь, а каждодневно подтверждать это практическими делами — наша почётная обязанность».

Андрей Васильевич Хрулёв — советский военный и государственный деятель, специалист в области тылового обеспечения войск. С августа 1941 года Андрей Хрулёв заместитель наркома обороны СССР – начальник Главного управления тыла РККА. В ходе войны он часто выезжал в действующую армию, где не только знакомился с оперативно-тыловой обстановкой, но и принимал необходимые меры по своевременному решению всевозможных тыловых проблем.

Справочно:

Военная академия МТО имени А.В. Хрулёва является ведущим учебным, научным и методическим центром материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляет подготовку высококвалифицированных офицеров, курсантов – специалистов МТО для всех видов и родов войск Министерства обороны РФ, а также для других федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба.

На кафедрах и в лабораториях академии и филиалов работает большой коллектив квалифицированных, опытных преподавателей и научных работников.

Академия выполняет широкий комплекс научных исследований по актуальным проблемам организации материально-технического обеспечения войск, разрабатывает и издает военно-теоретические труды, монографии, учебники и учебные пособия.

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