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31.03.2021 (14:30)

В Самару прибыли все участники военного парада 9 мая

Фото Видео

В Самару прибыли все участники военного парада, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне завершилась передислокация расчетов артиллерийской и мотострелковой бригад из Оренбургской области. Ранее в Самару прибыли расчеты бригады специального назначения из Тольяттинского гарнизона, подразделения дивизии противовоздушной обороны из Саратовской области, а также расчеты зенитной ракетной бригады из Пензенской области.

Сейчас тренировки проходят на базе бригады управления 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Военнослужащие совершенствуют навыки перед тренировками в составе гарнизона, которые начнутся с 13 апреля. В ходе практических действий участники парада отрабатывают соблюдение интервалов и дистанций, слаженность парадного строя во время движения, элементы одиночной строевой подготовки и по шеренгам.

Всего в военном параде в Самаре примут участие более 2 тыс. военнослужащих и представителей силовых ведомств.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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