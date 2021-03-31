31.03.2021 (14:15)

Военный комиссариат Самарской области в преддверии весеннего призыва провел сборы с председателями призывных комиссий

Военный комиссариат Самарской области в преддверии весеннего призыва 2021 года провел инструкторско-методические сборы с председателями призывных комиссий городских округов и муниципальных районов области, военными комиссарами муниципальных образований, начальниками отделений подготовки и призыва граждан на военную службу, врачами (фельдшерами), руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан.

Сборы проходили в Рощинском гарнизоне под руководством военкома Самарской области полковника Алексея Вдовина. В них также принял участие руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, представители Министерства здравоохранения, образования и науки, Управления внутренних дел России по Самарской области и ДОСААФ.

Мероприятие началось в актовом зале гарнизонного Дома офицеров. Участники сбора обсудили итоги призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре-декабре 2020 года, определились с задачами по организации работы на весенний период 2021 года; узнали о состоянии работы по диспансеризации юношей допризывного возраста и проведении лечебно-оздоровительной работы среди призывной молодежи Самарской области в 2020 году. Кроме того, участники сборов поделились, как обстоят дела с обязательной подготовкой граждан к военной службе в образовательных учреждениях области и мерах, принимаемых Министерством образования и науки Самарской области по улучшению её организации в 2021 учебном году. Завершилось собрание вручением благодарственных писем лучшим сотрудникам от губернатора региона.

После собрания участники отправились на Рощинский полигон, где выполнили учебные стрельбы из пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов.

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