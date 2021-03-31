31.03.2021 (14:00)
Более 5,8 тыс. сотрудников военкоматов сделали прививку от COVID-19 в регионах Поволжья и Южного Урала
Прививку от COVID-19 сделали более 5,8 тыс. сотрудников военных комиссариатов Центрального военного округа в регионах Поволжья и Южного Урала.
В Республике Башкортостан вакцинировалось свыше 900 человек - больше других субъектов РФ на территории ЦВО. Второе и третье места по количеству вакцинированных представителей военкоматов занимают Самарская область и Республика Татарстан.
Сотрудники военкоматов вакцинировались в преддверии весеннего призыва, который стартует в России 1 апреля. Вакцинация проводится на добровольной основе после подписания согласия на введение двух компонентов препарата «Гам-Ковид-Вак». Перед процедурой врачи проводят медицинский осмотр с термометрией и информирование о воздействии препарата на организм человека.
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