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31.03.2021 (14:00)

Более 5,8 тыс. сотрудников военкоматов сделали прививку от COVID-19 в регионах Поволжья и Южного Урала

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Прививку от COVID-19 сделали более 5,8 тыс. сотрудников военных комиссариатов Центрального военного округа в регионах Поволжья и Южного Урала.

В Республике Башкортостан вакцинировалось свыше 900 человек -  больше других субъектов РФ на территории ЦВО. Второе и третье места по количеству вакцинированных представителей военкоматов занимают Самарская область и Республика Татарстан.

Сотрудники военкоматов вакцинировались в преддверии весеннего призыва, который стартует в России 1 апреля. Вакцинация проводится на добровольной основе после подписания согласия на введение двух компонентов препарата «Гам-Ковид-Вак». Перед процедурой врачи проводят медицинский осмотр с термометрией и информирование о воздействии препарата на организм человека.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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