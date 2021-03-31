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31.03.2021 (13:45)

Екатеринбургские суворовцы приступили к тренировкам парада Победы

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Сводный расчет воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища (СВУ), который впервые примет участие в военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, приступил к тренировкам.

Для формирования сводной роты было отобрано более 100 воспитанников училища. На первой тренировке в составе расчета суворовцы отработали слаживание шеренг, прохождение торжественным маршем, строевые приемы на месте, а также ответ на приветствие и поздравление принимающего парад.

Кроме того, в первой тренировке парада Победы приняла участие рота барабанщиков училища, которая традиционно открывает торжественное прохождение и задает темп и ритм парада войск Екатеринбургского гарнизона.

Всего в военном параде в Екатеринбурге примут участие порядка 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, будет задействовано около 130 единиц военной техники и более 10 летательных аппаратов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Парадный расчет суворовцев впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге

Метки:
Суворовское училище , Центральный военный округ , Военные парады
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