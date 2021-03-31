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31.03.2021 (13:30)

Штурмовики Су-25СМ российской военной базы в Киргизии совершили перелет на Южный Урал для участия в конкурсе «Авиадартс–2021»

Российские штурмовики Су-25СМ объединенной военной базы в Киргизии, выполнили перелет на военный аэродром на Южном Урале для участия в конкурсе летного мастерства «Авиадартс–2021» Армейских международных игр.

В ходе подготовки экипажи отработают групповую слетанность, преодоление системы противовоздушной обороны с применением средств радиоэлектронной борьбы, а также выполнят пуски неуправляемых ракет класса «воздух-поверхность» и бомбометание по мишеням.

Для проведения конкурса «Авиадартс-2021» на полигоне в Курганской области было подготовлено около 30 уникальных наземных целей. На территории полигона сформирована мишенная обстановка из пяти типов целей, включающих тактические, стрелковые и бомбардировочные мишени.

В Центральном военном округе к всеармейскому этапу конкурса «Авиадартс–2021» готовятся экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и штурмовиков Су-25СМ, а также вертолетов Ми-8АМТШВ «Терминатор».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Центральный военный округ , Авиадартс , АрМИ , Военная база , Киргизия
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