31.03.2021 (13:15)

Лётчики Морской авиации Черноморского флота провели учение по поиску подводной лодки условного противника

Лётчики Морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки условного противника в акватории Чёрного моря.

Экипажи самолётов Ан-26 и Бе-12 и вертолётов Ка-27ПЛ и Ка-27М из состава Морской авиации ЧФ поднялись в небо с одного из аэродромов на Крымском полуострове. В ходе первого этапа учений самолёты вскрыли надводную обстановку в назначенном районе. Полученные данные были преданы экипажам вертолётов.

На втором этапе противолодочные Ка-27ПЛ и Ка-27М применили опускаемые гидроакустические станции (ГАС), способные обнаруживать и определять координаты различных подводных целей.

Лётчики Морской авиации ЧФ успешно выполнили поставленные задачи по поиску, обнаружению и передаче полученных данных о подводной цели. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил Морской авиации флота.

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