31.03.2021 (11:00)

Более 4 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в первой совместной тренировке к параду Победы на полигоне Алабино

На полигоне Алабино Западного военного округа (ЗВО) в Московской области состоялась первая совместная тренировка к параду Победы, в которой приняли участие более 4 тыс. военнослужащих ЗВО.

В составе пеших расчетов округ представлен Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизиями, Севастопольской мотострелковой бригадой, гвардейской танковой армией ЗВО, отдельным Комендантским Преображенским полком, отдельным гвардейским салютным дивизионом имени маршала артиллерии В.М. Михалкина. Расчеты солдат и офицеров одеты в парадную форму одежды и вооружены современными средствами вооружения.

Преображенский полк пронесет Государственный флаг и копию Знамени Победы, а также представит современные Вооруженные Силы Российской Федерации ротой Почетного караула видов и родов войск. В настоящее время в пунктах постоянной дислокации завершаются репетиции, на которых участники отрабатывают строевые приемы и слаженность.

Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии В.М. Михалкина произведут артиллерийские залпы из 18 орудий времен Великой Отечественной войны на Красной площади под Государственный гимн Российской Федерации.

В составе механизированной колонны от округа в военном параде будут задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М «Прорыв», бронетранспортеры БТР-82А и другая боевая техника.

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