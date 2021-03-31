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31.03.2021 (12:45)

В Москве и области завершилась вакцинация специалистов военных комиссариатов ЗВО от коронавирусной инфекции

В Москве и Подмосковье в рамках подготовки к весеннему призыву завершилась вакцинация специалистов военных комиссариатов Западного военного округа (ЗВО) первым и вторым компонентами отечественного препарата Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») от коронавирусной инфекции.

Вакцинация сотрудников военкоматов проходила на базе поликлиник военных госпиталей в Москве и Московской области, а также в военно-клиническом госпитале в Подольске.

Всего было привито свыше 2,5 тыс. специалистов военных комиссариатов. Весенняя призывная кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ , Медицина , COVID-19
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