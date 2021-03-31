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31.03.2021 (12:30)

Танкисты ЮВО на Ставрополье отработали ночные засады с выполнением контрольных стрельб

Танковые экипажи мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, в рамках учений организовали засады с выполнением упражнений ночных контрольных стрельб штатным снарядом. Они, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции, произвели их инженерное оборудование и маскировку, отработали порядок совершения контрогневых маневров. При проведении занятий основной упор был сделан на слаживание экипажей танковых взводов.

Танкисты стреляли с ходу из 125-мм пушки танка Т-72Б3 по появляющимся и движущимся мишеням на расстоянии до 2 тысяч метров. Воздушные цели были поражены из крупнокалиберного пулемета «Корд». Кроме того, танковые экипажи отработали навыки ведения фланговой стрельбы в движении.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

На занятия по огневой подготовке привлечено более 200 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Южный военный округ
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