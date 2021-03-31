31.03.2021 (12:15)

Танкисты ЮВО из Абхазии заняли призовые места в окружном этапе конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2021

Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии заняли третье место в окружном отборочном этапе конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр 2021 года.

Военнослужащие базы выступили в составе сборной команды 49-й общевойсковой армии. Преодолев три этапа конкурса: индивидуальную гонку, спортивный этап и эстафету – команда объединения заняла призовое третье место. Первое место занял танковый взвод 8-й общевойсковой армии, второе – команда 58-й общевойсковой армии.

Наиболее отличившихся военнослужащих наградили в номинациях: «Лучший механик-водитель», «Лучший наводчик-оператор» и «За волю к победе».

Отборочный окружной этап «Танкового биатлона» проходил на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Соревнование посетили более 1 тыс. зрителей – жителей Волгоградской области, воспитанников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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