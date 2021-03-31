Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2021 (12:15)

Танкисты ЮВО из Абхазии заняли призовые места в окружном этапе конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2021

Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии заняли третье место в окружном отборочном этапе конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр 2021 года.

Военнослужащие базы выступили в составе сборной команды 49-й общевойсковой армии. Преодолев три этапа конкурса: индивидуальную гонку, спортивный этап и эстафету – команда объединения заняла призовое третье место. Первое место занял танковый взвод 8-й общевойсковой армии, второе – команда 58-й общевойсковой армии.

Наиболее отличившихся военнослужащих наградили в номинациях: «Лучший механик-водитель», «Лучший наводчик-оператор» и «За волю к победе».

Отборочный окружной этап «Танкового биатлона» проходил на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Соревнование посетили более 1 тыс. зрителей – жителей Волгоградской области, воспитанников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» завершился на полигоне ВВО в Республике Бурятия
В Приморье экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ на окружном этапе конкурса «Авиадартс» отрабатывают нанесение ракетных и бомбовых ударов
В горах Красноярского края стартовал всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш»
Подразделения танковой армии ЗВО совместно с военнослужащими Белоруссии совершили марш для занятия обороны

Метки:
Танковые войска , Южный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false