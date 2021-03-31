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31.03.2021 (11:45)

Специалисты РЭБ Каспийской флотилии отработали подавление радиосигналов условного противника в ходе учения в горах Дагестана

В Республике Дагестан с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Каспийской флотилии проведено тактико-специальное учение по применению и воздействию средств РЭБ на условного противника в различных условиях современного боя.

В ходе практических действий на полигоне Аданак специалисты РЭБ применили беспилотные летательные аппараты «Элерон-3», «Орлан-10», автоматизированные станции помех и другие специальные средства.

Во время движения колонн военной техники операторы мобильных комплексов отработали задачи по подавлению радиосигналов «противника».

Также военнослужащие подразделений РЭБ провели сбор и анализ разведывательной информации, а затем путем постановки радиопомех нарушили систему связи и средств наведения управляемого ракетного вооружения условного противника.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие около 200 военнослужащих Каспийской флотилии, было задействовано порядка 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Войска РЭБ , Войска связи
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