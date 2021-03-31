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31.03.2021 (11:30)

На Кубани расчеты ОТРК «Искандер» ЮВО провели ночные пуски ракет по заглубленным командным пунктам условного противника

С дивизионом ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) на Кубани проведено ночное тактическое учение во взаимодействии с беспилотной авиацией.

Военнослужащие дивизиона оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в режиме светомаскировки совершили марш на полигон. По прибытии в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию ОТРК, определению данных для ракетной стрельбы, произвели электронные пуски ракет по заданным целям с необорудованных позиций во взаимодействии с расчетом беспилотной авиации, выполнившим разведку цели.

Также были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время при отсутствии естественного освещения.

Ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на пусковых позициях, отразили попытку нападения условных диверсантов, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков.

Учение носит плановый характер в раках зимнего периода обучения и направлено на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих ЮВО при выполнении задач по предназначению в ночное время суток.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Артиллерия , Южный военный округ
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