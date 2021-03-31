31.03.2021 (11:15)

Инженерные подразделения обеспечат переправы мотострелков ЮВО при проведении учений в ходе контрольной проверки

Инженерные подразделения обеспечат поддержку мотострелков Южного военного округа (ЮВО) в ходе совершения маршей и при проведении тактических учений в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Военные инженеры для обеспечения учебно-боевых мероприятий тактических групп общевойсковых армий ЮВО задействуют понтонно-переправочные средства, быстровозводимые мосты ТММ-500, инженерные машины разграждения ИМР-3М и путепрокладчики БАТ-М.

Кроме того, во взаимодействии с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты, а также радиоэлектронной борьбы военные инженеры выполнят комплекс маскировочных мероприятий, который позволит скрыть от условного противника действия мотострелков на марше и в учебном бою.

«В ходе контрольной проверки командирам тактического звена предстоит продемонстрировать свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать опережающие нестандартные, неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою», — отметил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

В числе отрабатываемых задач — отражение ударов различных средств воздушного поражения — самолетов, вертолетов и ударных беспилотников, нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также действия в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Часть привлекаемых войск преодолеют очаги условных пожаров и участки заграждений.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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