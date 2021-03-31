31.03.2021 (13:00)

Во Владикавказе началась подготовка военнослужащих территориальных органов военной полиции

В учебном центре военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации во Владикавказе началась подготовка более 100 военнослужащих территориальных органов военной полиции.

Главной задачей обучения является воспитание грамотных специалистов, способных принимать обдуманные решения в различных ситуациях. Военнослужащие, прошедшие курс повышения квалификации, должны обладать навыками обучения и воспитания личного состава, поддержания уставного порядка в подразделениях.

Подготовка военнослужащих проводится в соответствии с программой боевой подготовки учебных подразделений военной полиции ВС РФ.

Программа повышения квалификации военнослужащих территориальных органов военной полиции рассчитана на 20 учебных дней по 17 дисциплинам боевой подготовки, несет практическую направленность и проводится на объектах учебно-материальной базы с применением вооружения, военной и специальной техники в условиях, приближенных к боевым.

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