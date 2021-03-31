31.03.2021 (10:45)

Более 400 морских пехотинцев Каспийской флотилии готовятся к прыжкам с парашютом на современном воздушно-десантном комплексе в Дагестане

В Дагестане с военнослужащими десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии проведена тренировка по воздушно-десантной подготовке (ВДП) на современном воздушно-десантном комплексе (ВДК).

Личный состав изучил теоретические основы прыжка с парашютом, материальную часть и приборы. Также морские пехотинцы совершенствовали навыки по укладке парашютов, подгонке снаряжения, креплению оружия, отработали прыжки и приземление на снарядах и тренажёрах ВДК.

Наземную подготовку проводили командиры подразделений под контролем и руководством офицеров и инструкторов воздушно-десантной службы. Особое внимание специалисты уделили обучению личного состава выполнению прыжков с парашютом в различных условиях на сложные участки местности, а также порядку действий при возникновении нештатных ситуаций в воздухе.

Завершающим этапом ВДП является практическое выполнение прыжков с парашютом. К прыжкам допускаются военнослужащие, освоившие программу наземной подготовки и сдавшие зачёты комиссии.

В ходе заключительного этапа зимнего периода обучения прыжки с парашютными системами Д-10 и «Арбалет-2» совершат более 400 морских пехотинцев Каспийской флотилии.

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