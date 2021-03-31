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31.03.2021 (10:30)

Контрольная проверка войск ЮВО пройдет в формате двусторонних тактических учений

Основным экзаменом за зимний период обучения для войск Южного военного округа (ЮВО) станут ротные, батальонные и полковые (бригадные) тактические учения. Учебные боевые действия будут организованы в двустороннем формате. В течение месяца в ЮВО будет проведено более 50 зачетных учений.

В едином тактическом замысле с подразделениями общевойсковых армий ЮВО на учениях выполнят задачи подразделения армии ВВС и ПВО ЮВО.

На учениях командиры подразделений отработают взаимодействие с мобильными тактическими группами, предназначенными для борьбы с беспилотной авиацией, а также выполнят задачи с применением тактического воздушного десанта во взаимодействии с силами армейской авиации.

По приказу командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

«Организация межвидового взаимодействия в рамках плановых мероприятий боевой подготовки войск сегодня одна из главных задач. Увеличение доли участия авиации в мероприятиях подготовки сухопутных, береговых войск и корабельных сил, в сочетании с использованием боевого опыта, повысит как качество совместной подготовки войск, так и уровень мастерства лётного состава», — отметил генерал армии Александр Дворников.

Ранее сообщалось о совершении маршей комбинированным способом соединениями и воинскими частями ЮВО на общевойсковые полигоны для сдачи контрольной проверки.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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