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31.03.2021 (10:00)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к подготовке военной техники к эксплуатации в летних условиях

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к подготовке вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) к эксплуатации в летнем периоде обучения.

Всего на летние условия эксплуатации предстоит перевести около 1000 единиц техники, в том числе современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, 152-мм самоходные гаубицы «Акация» и автомобильный транспорт российского соединения.

Для качественного выполнения работ создано около 40 специализированных постов технического обслуживания. Регламентные работы на технике проводятся как в пунктах постоянного расположения базы, так и в полевых условиях на горных полигонах Цабал и Нагвалоу.

Экипажи боевых машин выполнят на каждой единице техники около 50 операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических бортовых систем и вооружения, отрегулируют узлы, заменят масла, смазки и пр.

В связи с особенностями климатических условий эксплуатации техники в летний период, в т.ч. повышенной влажностью, агрессивной соленой средой, высокой температурой воздуха, особое внимание уделяется обслуживанию систем охлаждения и кондиционирования, защите узлов и агрегатов ВВСТ от коррозии.

На российской военной базе в Абхазии сезонное техническое обслуживание около 20% всей военной техники осуществляют специалисты промышленных предприятий и специализированных бригад заводов-изготовителей.

Для проверки оперативности и качества выполненных работ в базе созданы специальные комиссии. Члены комиссии из состава военнослужащих также проверят обеспеченность горючими и смазочными материалами по установленным нормам и готовность к боевому применению.

По завершении сезонного обслуживания военной техники с военнослужащими базы будут проведены смотры вооружения и военной техники, занятия по изучению правил и требований безопасности при эксплуатации техники в летних условиях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия
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