31.03.2021 (09:30)
Более 130 военных автоинспекторов ЮВО показали мастер-класс по экстремальному вождению
На автодромах Южного военного округа (ЮВО) завершился конкурс профессионального мастерства военных инспекторов «Дорожный патруль» Армейских международных игр 2021 года.
Более 130 специалистов военной автоинспекции ЮВО соревновались в экстремальном вождении, индивидуальной гонке, регулированию дорожного движения, военно-технической эстафете, а также стрельбе из табельного оружия.
Лучшие военные автоинспекторы ЮВО по итогам территориального этапа продемонстрируют свои профессиональные навыки на полигоне подмосковного Ногинска, где с 19 по 25 апреля пройдет региональный этап конкурса.
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