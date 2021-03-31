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31.03.2021 (09:30)

Более 130 военных автоинспекторов ЮВО показали мастер-класс по экстремальному вождению

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На автодромах Южного военного округа (ЮВО) завершился конкурс профессионального мастерства военных инспекторов «Дорожный патруль» Армейских международных игр 2021 года.

Более 130 специалистов военной автоинспекции ЮВО соревновались в экстремальном вождении, индивидуальной гонке, регулированию дорожного движения, военно-технической эстафете, а также стрельбе из табельного оружия.

Лучшие военные автоинспекторы ЮВО по итогам территориального этапа продемонстрируют свои профессиональные навыки на полигоне подмосковного Ногинска, где с 19 по 25 апреля пройдет региональный этап конкурса.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , ВАИ , Дорожный патруль
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