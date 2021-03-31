31.03.2021 (09:15)

Разведчики ЮВО в Абхазии отработали новые стрелковые упражнения в динамике



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Разведчики ЮВО в Абхазии отработали новые стрелковые упражнения в динамике

Военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии освоили новые методы стрельбы.

В стрелковом тире для практической стрельбы разведчики выполнили специальные упражнения на тренажере «качели», имитирующем условия ведения огня с лодки или борта корабля в движении. Они поражали цели из различных положении? на расстояниях от 25 до 100 м, стреляя из автомата АК-74М и пистолета Макарова.

Также разведчики отработали передвижение в стесненных городских условиях и на скалистых участках местности в условиях ограниченной видимости.

В программу боевой подготовки разведывательных подразделений ЮВО регулярно внедряются новые упражнения, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов. Это позволяет готовить военнослужащих к выполнению задач в горах и на морском побережье.

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