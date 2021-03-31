31.03.2021 (09:15)
Разведчики ЮВО в Абхазии отработали новые стрелковые упражнения в динамике
Военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии освоили новые методы стрельбы.
В стрелковом тире для практической стрельбы разведчики выполнили специальные упражнения на тренажере «качели», имитирующем условия ведения огня с лодки или борта корабля в движении. Они поражали цели из различных положении? на расстояниях от 25 до 100 м, стреляя из автомата АК-74М и пистолета Макарова.
Также разведчики отработали передвижение в стесненных городских условиях и на скалистых участках местности в условиях ограниченной видимости.
В программу боевой подготовки разведывательных подразделений ЮВО регулярно внедряются новые упражнения, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов. Это позволяет готовить военнослужащих к выполнению задач в горах и на морском побережье.