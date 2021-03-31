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31.03.2021 (10:15)

В ЮВО завершился окружной этап конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж»

На полигоне Кадамовский в Ростовской области завершился окружной этап конкурса Армейских международных игр 2021 года «Снайперский рубеж».

Лучшие снайперы и снайперские пары Южного военного округа (ЮВО) из Ростовской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья состязались в таких упражнениях как «Квалификация», «Стрельба из неудобных положений», «Чехарда», «Снайпер в наступлении и обороне в ночное время», «Пирамида».

Также снайперы ЮВО в рамках конкурса по полевой выучке выполнили стрельбы в ночное время. Огневые рубежи были расположены на расстояниях от 200 до 800 м.

Кроме того, все участники конкурса сдали нормативы по физической подготовке, прошли тестирование на знание тактико-технических характеристик штатного оружия.

По итогам окружного этапа конкурса лучшими стали команды подразделений армейского корпуса, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Победители окружного этапа конкурса «Снайперский рубеж» представят ЮВО на всероссийском этапе соревнований, который пройдет с 16 по 30 мая.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Снайперский рубеж , Снайперы
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